Milano banlieue 55enne ipovedente picchiato e derubato da 2 marocchini di 29 e 42 anni | gli aggressori già detenuti accusati di rapina aggravata - VIDEO

La violenza è avvenuta lo scorso 12 agosto a bordo del tram 15 nei pressi della fermata Missaglia-Feraboli: gli aggressori, già noti alle forze dell'ordine, hanno prima colpito la vittima con pugni in faccia, poi l'hanno scaraventata fuori dal mezzo prendendolo a calci. Poi la rapina: due borse cont. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Milano banlieue, 55enne ipovedente picchiato e derubato da 2 marocchini di 29 e 42 anni: gli aggressori, già detenuti, accusati di rapina aggravata - VIDEO

