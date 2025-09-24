Milan Women anche un' ex pallavolista norvegese fra i nuovi talenti rossoneri

Gazzetta.it | 24 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Si chiama Thea Kyvag, ha 21 anni e un passato giovanile come campionessa di pallamano (come sua mamma), finché il calcio ha preso il sopravvento. Presentata ieri la nuova rosa: il 5 ottobre via al campionato contro il Genoa. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

milan women ex pallavolistaMilan Women, anche un'ex pallavolista norvegese fra i nuovi talenti rossoneri - Si chiama Thea Kyvag, ha 21 anni e un passato giovanile come campionessa di pallamano (come sua mamma), finché il calcio ha preso il sopravvento. Da gazzetta.it

