Milan tutto pronto per il ritorno di Leao Landucci | Col Napoli potrà esserci

Milano, 24 settembre 2025 – Il Milan corre. Dopo la prima partita di questa Serie A, nella quale era arrivata la sconfitta interna contro la Cremonese, i rossoneri hanno completamente cambiato marcia, centrando ben tre vittorie consecutive. Prima il 2-0 contro il Lecce, poi l'1-0 contro il Bologna e infine il 3-0 contro l'Udinese: Massimiliano Allegri ha sistemato la squadra, che ora viaggia e insidia Napoli e Juventus, rispettivamente la prima e la seconda in classifica. Anche con il Lecce in Coppa Italia i rossoneri hanno fornito una prestazione eccellente: un netto 3-0 firmato Santiago Gimenez, Nkunku e Pulisic. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

