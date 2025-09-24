Christopher Nkunku, attaccante rossonero, è andato a segno per la prima volta con la maglia del Milan, al suo debutto da titolare, nel 3-0 di 'San Siro' contro il Lecce in Coppa Italia. E che gol! Un gesto atletico che ha fatto impazzire i tifosi. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Milan, sforbiciata spettacolare di Nkunku: c’è una sensazione proprio forte su di lui