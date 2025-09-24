Milan sforbiciata spettacolare di Nkunku | c’è una sensazione proprio forte su di lui
Christopher Nkunku, attaccante rossonero, è andato a segno per la prima volta con la maglia del Milan, al suo debutto da titolare, nel 3-0 di 'San Siro' contro il Lecce in Coppa Italia. E che gol! Un gesto atletico che ha fatto impazzire i tifosi. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it
In questa notizia si parla di: milan - sforbiciata
Milan-Lecce 2-0, Nkunku che golazo! Mezza sforbiciata magica del francese
Milan, prima rete per Nkunku: il francese conquista tutti con una bella sforbiciata
Il primo gol di #Nkunku con la maglia del #Milan. Spettacolare sforbiciata #MilanLecce 3-0 #CoppaItalia - X Vai su X
LA MAGIA DI NKUNKU! Alla sua prima da titolare, il talento francese trova il primo gol con la maglia del #Milan … e che gol! Una spettacolare sforbiciata . Tanti spunti interessanti, un palo e una magia che rende indimenticabile il suo primo gol in rosso - facebook.com Vai su Facebook
Nkunku show: eurogol in sforbiciata ed esultanza col palloncino - Prima partita da titolare al Milan, primo gol in rossonero con una splendida sforbiciata su assist di Saelemaekers e solita, ... Come scrive milannews.it
Coppa Italia, Milan-Lecce: finalmente Gimenez, Nkunku sfortunato con l’arbitro poi illumina San Siro - Nel Milan Gimenez si sblocca segnando il gol del vantaggio contro il Lecce in Coppa Italia, Nkunku si vede negare un altro rigore, poi provoca l’espulsione di Siebert e realizza la rete del 2- Riporta sport.virgilio.it