Milan sforbiciata spettacolare di Nkunku | c’è una sensazione proprio forte su di lui

Pianetamilan.it | 24 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Christopher Nkunku, attaccante rossonero, è andato a segno per la prima volta con la maglia del Milan, al suo debutto da titolare, nel 3-0 di 'San Siro' contro il Lecce in Coppa Italia. E che gol! Un gesto atletico che ha fatto impazzire i tifosi. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

Milan-Lecce 2-0, Nkunku che golazo! Mezza sforbiciata magica del francese

Milan, prima rete per Nkunku: il francese conquista tutti con una bella sforbiciata

Nkunku show: eurogol in sforbiciata ed esultanza col palloncino - Prima partita da titolare al Milan, primo gol in rossonero con una splendida sforbiciata su assist di Saelemaekers

Coppa Italia, Milan-Lecce: finalmente Gimenez, Nkunku sfortunato con l'arbitro poi illumina San Siro - Nel Milan Gimenez si sblocca segnando il gol del vantaggio contro il Lecce in Coppa Italia, Nkunku si vede negare un altro rigore, poi provoca l'espulsione di Siebert e realizza la rete del 2-0

