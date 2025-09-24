Milan prima rete per Nkunku | il francese conquista tutti con una bella sforbiciata

Christopher Nkunku, attaccante rossonero, è andato a segno per la prima volta con la maglia del Milan, al suo debutto da titolare, nel 3-0 di 'San Siro' contro il Lecce in Coppa Italia. E che gol! Un gesto atletico che ha fatto impazzire i tifosi. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Milan, prima rete per Nkunku: il francese conquista tutti con una bella sforbiciata

COPPA ITALIA | Tris del Milan a Lecce. Si sblocca Gimenez, prima gioia per Nkunku e segna anche il solito Pulisic

Ecco la prima capolista solitaria 1 I campioni d'Italia a +2 sulla Juve e a +3 su Milan e Roma

Nkunku segna il 100esimo gol in carriera nei club: il primo con il Milan; Nkunku gonfia la rete e...il palloncino; Milan, Nkunku: Sono felice di giocare per questa maglia, mi sento a mio agio.

Nkunku, primo palloncino gonfiato col Milan. Il video e i motivi della prima esultanza - Christopher Nkunku, nuovo colpo in entrata del Milan, usa celebrare le reti segnate gonfiando un palloncino: cosa c'è dietro all'esultanza del francese. Come scrive msn.com

Verso Milan-Napoli, Nkunku: "Se sono pronto a giocare titolare? E' una domanda per il mister, non per me" - 0 contro il Lecce nei sedicesimi di Coppa Italia, Christopher Nkunku, che ha segnato la sua prima rete con la maglia del Milan, ha dichiarato ai microfoni di ... Si legge su milannews.it