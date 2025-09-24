Milan-Lecce l’esordio di Odogu | Grazie signore per l’esordio in questo grande club!
Ieri sera è andato in scena Milan-Lecce, match valido per i sedicesimi di Coppa Italia: Odogu festeggia l'esordio sui social. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it
In questa notizia si parla di: milan - lecce
Pronostico Lecce-Milan, i precedenti parlano chiaro: riscatto immediato
CM.com – Lecce-Milan: dove vederla in diretta tv e streaming
Lecce-Milan 0-2, prima vittoria per Allegri
Milan-Lecce, Landucci: "Leao? Sta andando tutto bene, con il Napoli sarà a disposizione" #SkySport - X Vai su X
Le parole di #SantiagoGimenez nel post partita della sfida di #CoppaItalia tra #Milan e #Lecce - facebook.com Vai su Facebook
Milan-Lecce 3-0, le pagelle dei rossoneri: diavolo agli ottavi - I rossoneri giocano in superiorità numerica a causa dell'espulsione di Siebert al 18'. soccermagazine.it scrive
Milan, festa anche in coppa Italia: 3-0 al Lecce e ottavi. Gimenez si sblocca, segna anche Nkunku - Tutto facile per i rossoneri, che sfideranno a dicembre la Lazio. Come scrive repubblica.it