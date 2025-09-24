Milan-Lecce Landucci | Felice per Giménez Nkunku è forte Leao? Credo che domenica …

Pianetamilan.it | 24 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Marco Landucci, vice allenatore dei rossoneri di Massimiliano Allegri (squalificato), ha commentato Milan-Lecce 3-0, partita del secondo turno della Coppa Italia 2025-2026, nel post-partita di 'San Siro'. Ecco le dichiarazioni sulla gara e non solo. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

milan lecce landucci felice per gim233nez nkunku 232 forte leao credo che domenica 8230

© Pianetamilan.it - Milan-Lecce, Landucci: “Felice per Giménez. Nkunku è forte. Leao? Credo che domenica …”

In questa notizia si parla di: milan - lecce

Pronostico Lecce-Milan, i precedenti parlano chiaro: riscatto immediato

CM.com – Lecce-Milan: dove vederla in diretta tv e streaming

Lecce-Milan 0-2, prima vittoria per Allegri

-Lecce 3-0, Coppa Italia Frecciarossa 2025/2026: intervista di Marco Landucci; Milan-Lecce, Landucci: “Dobbiamo migliorare, Napoli forte e rinforzato” E va su Gimenez; Milan-Lecce LIVE.

milan lecce landucci feliceMilan travolgente in Coppa Italia: 3-0 al Lecce, Landucci avvisa Allegri - 0 contro il Lecce negli ottavi di Coppa Italia a San Siro porta le firme di Santiago Gimenez, Christopher Nkunku e Christian ... Riporta stadiosport.it

milan lecce landucci feliceMilan Lecce, le parole di Landucci: «Ecco qual è l’obiettivo del Milan. Allegri? E’ il nostro allenatore ed è importante che ci sia in campo» - Milan Lecce, le parole di Landucci nel post partita: ecco cosa ha detto il vice allenatore dei rossoneri dopo il match di Coppa Italia Fabio Grosso, vice allenatore del Milan, ha parlato a Dazn al ter ... Scrive calcionews24.com

Cerca Video su questo argomento: Milan Lecce Landucci Felice