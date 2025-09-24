Milan-Lecce la moviola di Gazzetta | Male Tremolada sull’episodio chiave della partita

Ecco la moviola di Milan-Lecce 3-0, partita del secondo turno della Coppa Italia 2025-2026, secondo 'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola: insufficiente la direzione di gara dell'arbitro, il signor Paride Tremolada della Sezione A.I.A. di Monza. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

Loftus-Cheek apre, Pulisic chiude: il Milan riparte. A Lecce la prima vittoria dell'Allegri bis; Ma su Nkunku non era rigore? Pasticcio del Var, non vista la netta spinta di Lucumi; Milan-Lecce, moviola: molti dubbi sul rosso diretto a Bartesaghi. Regolare il gol di Pulisic: non c'è fallo di Morata.

