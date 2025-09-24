Milan Leao vede il rientro Landucci | Credo che contro il Napoli ci sarà giovedì torna in gruppo
2025-09-23 21:41:00 Fermi tutti! Il Milan batte il Lecce e a fine partita arriva una buona notizia: Leao può recuperare per il Napoli. Il Milan vince 3-0 contro il Lecce a San Siro e si prende gli ottavi di finale di Coppa Italia, dove affronterà la Lazio. Tante buone notizie per i rossoneri dal campo: il quarto clean sheet consecutivo, il ritorno al goal di Santiago Gimenez, la prima perla di Christopher Nkunku e il solito Christian Pulisic. Ma le buone notizie arrivano anche a fine partita: Rafael Leao vede il ritorno in campo. Il portoghese è fermo dalla metà di agosto, dal problema muscolare al soleo rimediato nel primo turno di Coppa Italia contro il Bari, e ha saltato le prime quattro giornate di campionato, oltre alla partita odierna seguita dalla tribuna. 🔗 Leggi su Justcalcio.com
In questa notizia si parla di: milan - leao
Per Leao è la fine: il Milan non ha scuse
Leao ha accettato: il Milan dice sì allo sconto sulla clausola
Milan, Landucci: "Non volevamo rischiare Leao. Gimenez importante per noi"
#Milan, Leao vede il rientro. Landucci: "Credo che contro il #Napoli ci sarà, giovedì torna in gruppo" https://calciomercato.com/liste/milan-leao-vede-il-rientro-landucci-credo-che-contro-il-napoli-ci-sara-giovedi-torna-in-gruppo/blt243fd59cc8811d3d… #MilanL - X Vai su X
#Milan, parlano #Leao e #Capello. #CoppaItalia, le ultime di #formazione verso il Lecce - facebook.com Vai su Facebook
Leao, l’elongazione è una lesione: i tempi del polpaccio e del rientro; Milan, Leao punta al rientro: ecco quando potrebbe tornare; Milan, Leao verso il rientro dopo l'infortunio. E Allegri lo vuole come centravanti.
Milan, Leao vede il rientro. Landucci: "Credo che contro il Napoli ci sarà, giovedì torna in gruppo" - 0 contro il Lecce a San Siro e si prende gli ottavi di finale di Coppa Italia, dove affronterà la Lazio. Da msn.com
Ultime Milan, Leao ancora out: cosa serve per il rientro definitivo - Il Milan sarà senza Rafael Leao contro il Lecce: in Coppa Italia ci saranno nuove soluzioni offensive, solo dopo la gara si penserà al Napoli. Segnala notiziemilan.it