Milan Leao vede il rientro Landucci | Credo che contro il Napoli ci sarà giovedì torna in gruppo

2025-09-23 21:41:00 Fermi tutti! Il Milan batte il Lecce e a fine partita arriva una buona notizia: Leao può recuperare per il Napoli. Il Milan vince 3-0 contro il Lecce a San Siro e si prende gli ottavi di finale di Coppa Italia, dove affronterà la Lazio. Tante buone notizie per i rossoneri dal campo: il quarto clean sheet consecutivo, il ritorno al goal di Santiago Gimenez, la prima perla di Christopher Nkunku e il solito Christian Pulisic. Ma le buone notizie arrivano anche a fine partita: Rafael Leao vede il ritorno in campo. Il portoghese è fermo dalla metà di agosto, dal problema muscolare al soleo rimediato nel primo turno di Coppa Italia contro il Bari, e ha saltato le prime quattro giornate di campionato, oltre alla partita odierna seguita dalla tribuna. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

