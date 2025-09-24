Milan Landucci | Contento per Gimenez Napoli? Importante ma siamo solo alla quinta giornata

2025-09-23 21:32:00 Fermi tutti! Dopo il 3-0 con cui il Milan ha battuto il Lecce ai sedicesimi di Coppa Italia, si è presentato ai microfoni di Mediaset Marco Landucci. Il vice di Massimiliano Allegri, che ha scontato la seconda e ultima giornata di squalifica in Coppa dopo l’espulsione rimediata nellla finale tra Juventus e Atalanta nel 2024, ha analizzato la bella vittoria dei rossoneri. GIMENEZ. “Un attaccante deve fare goal ma le prestazioni sono state buone. Si è messo sempre a disposizione della squadra, era normale che avrebbe fatto goal. Sono contento che l’abbia fatto stasera”. LA PARTITA. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

