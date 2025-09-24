Milan Giménez torna al gol e rilancia | Mai pensato di andare via Ma domenica …

Santiago Giménez, attaccante messicano classe 2001 dei rossoneri, ha segnato il suo primo gol stagionale in Milan-Lecce 3-0, match del secondo turno della Coppa Italia 2025-2026. "Ora ne seguiranno altri", il proclama del 'Bebote' nel post-partita. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Milan, Giménez torna al gol e rilancia: “Mai pensato di andare via”. Ma domenica …

