Le parole di Massimo Oddo, allenatore dei rossoneri, al termine della partita tra Casatese Merate e Milan Futuro, finita 0-0. Il Milan Futuro ha pareggiato 0-0 contro il Casatese Merate. Nel post-partita, l'allenatore Massimo Oddo ha commentato la prestazione della sua giovane squadra. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Milan Futuro, parla Oddo: “Partita complicata contro una squadra solida”