Milan Futuro parla Oddo | Partita complicata contro una squadra solida

Pianetamilan.it | 24 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Le parole di Massimo Oddo, allenatore dei rossoneri, al termine della partita tra Casatese Merate e Milan Futuro, finita 0-0. Il Milan Futuro ha pareggiato 0-0 contro il Casatese Merate. Nel post-partita, l'allenatore Massimo Oddo ha commentato la prestazione della sua giovane squadra. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

Oddo post Casatese-Milan Futuro: “Abbiamo pagato la stanchezza delle tante gare vicine”; Serie D | La Casatese Merate ferma il Milan Futuro: 0-0 al Comunale, punto d'oro per i ragazzi di Commisso; Milan Futuro, Oddo: Il pareggio è giusto.

milan futuro parla oddoCasatese Merate-Milan Futuro (0-0): doppio cambio per Oddo, dentro Perrucci e Asanji -   58' | Cambio anche nella Casatese: fuori El Hafji, dentro Goffi. Si legge su milannews.it

milan futuro parla oddoFormazioni ufficiali Casatese Milan Futuro - Segui gli aggiornamenti sul mondo rossonero Il Milan Futuro si prepara ad affrontare la sua quarta giornata del campionato di Ser ... Secondo milannews24.com

