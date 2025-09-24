Milan Femminile Kyvåg | Vi spiego che caratteristiche ho

Pianetamilan.it | 24 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Thea Kyvåg, attaccante del Milan Femminile, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai nostri microfoni. Eccole in questo video. Thea Kyvåg, attaccante del Milan Femminile di Suzanne Bakker, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Stefano Bressi, nostro inviato al 'Vismara' per il Media Day della Prima Squadra Femminile del Milan. Eccole, dunque, in questo video. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

milan femminile kyv229g vi spiego che caratteristiche ho

© Pianetamilan.it - Milan Femminile, Kyvåg: “Vi spiego che caratteristiche ho”

In questa notizia si parla di: milan - femminile

Milan Femminile: si riparte! Sabato triangolare con Norimberga e Zurigo

Test per il Milan Femminile: amichevole internazionale contro il Chelsea

Milan Femminile, Vigilucci ceduta al Genoa: ecco il comunicato ufficiale

Roma-Milan femminile 1-0: Galli entra e segna. Giallorosse a punteggio pieno - Ma vincere aiuta a farlo con la giusta calma e la giusta voglia. ilmessaggero.it scrive

Milan Femminile, Bakker: "Non ci sono alibi: accettiamo il verdetto del campo" - Suzanne Bakker, allenatrice del Milan Femminile, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di SkySport dopo la sconfitta in casa della Roma per 1- Come scrive m.tuttomercatoweb.com

Cerca Video su questo argomento: Milan Femminile Kyv229g Spiego