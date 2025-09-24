Milan Femminile Grimshaw | Voglio trasmettere il Milanismo

Pianetamilan.it | 24 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Christy Grimshaw, centrocampista del Milan Femminile, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai nostri microfoni. Eccole in questo video. Christy Grimshaw, centrocampista e capitano del Milan Femminile di Suzanne Bakker, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Stefano Bressi, nostro inviato al 'Vismara' per il Media Day della Prima Squadra Femminile del Milan. Eccole, dunque, in questo video. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

