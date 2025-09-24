Milan Femminile Giuliani | Io Ministro dello Sport? So cosa voglio

Pianetamilan.it | 24 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Laura Giuliani, portiere del Milan Femminile, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai nostri microfoni. Eccole in questo video. Laura Giuliani, portiere del Milan Femminile di Suzanne Bakker, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Stefano Bressi, nostro inviato al 'Vismara' per il Media Day della Prima Squadra Femminile del Milan. Eccole, dunque, in questo video. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

milan femminile giuliani io ministro dello sport so cosa voglio

© Pianetamilan.it - Milan Femminile, Giuliani: “Io Ministro dello Sport? So cosa voglio”

In questa notizia si parla di: milan - femminile

Milan Femminile: si riparte! Sabato triangolare con Norimberga e Zurigo

Test per il Milan Femminile: amichevole internazionale contro il Chelsea

Milan Femminile, Vigilucci ceduta al Genoa: ecco il comunicato ufficiale

Il calcio nei guanti di Laura Giuliani: «Opportunità e visibilità, questo vogliamo»; Passi da gigante dagli anni ’80. Grazie a noi...; Laura Giuliani a INDIVISA: Il nostro è un calcio empatico, viviamo di sensazioni. Alle bambine dico.

milan femminile giuliani ioMN - Femminile, Giuliani: "Il Milan non è solo un club: mi identifico nei colori e nei valori" - Media Day per il Milan Femminile oggi al Centro Sportivo Vismara: allenamento a porte aperte per le ragazze di Suzanne Bakker che il weekend del 4 ottobre inizieranno il campionato. Segnala milannews.it

Milan femminile, UFFICIALE: ecco Giuliani dalla Juventus! Presa la numero uno - Il Milan femminile ha un nuovo portiere: è ufficiale l'arrivo, dalla Juventus Women, di Laura Giuliani. Secondo calciomercato.com

Cerca Video su questo argomento: Milan Femminile Giuliani Io