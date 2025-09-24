Milan Femminile Giuliani | Io Ministro dello Sport? So cosa voglio
Laura Giuliani, portiere del Milan Femminile, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai nostri microfoni. Eccole in questo video. Laura Giuliani, portiere del Milan Femminile di Suzanne Bakker, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Stefano Bressi, nostro inviato al 'Vismara' per il Media Day della Prima Squadra Femminile del Milan. Eccole, dunque, in questo video. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it
In questa notizia si parla di: milan - femminile
Milan Femminile: si riparte! Sabato triangolare con Norimberga e Zurigo
Test per il Milan Femminile: amichevole internazionale contro il Chelsea
Milan Femminile, Vigilucci ceduta al Genoa: ecco il comunicato ufficiale
? Il #mediaday del #Milan femminile al via: le immagini della giornata al #Vismara. - X Vai su X
- Laura Giuliani e le 100 presenze con il Milan: "Ringrazio club, staff e compagne." - L'articolo completo su www.calciofemminileitaliano.it #calciofemminileitaliano #calciofemminile - facebook.com Vai su Facebook
Il calcio nei guanti di Laura Giuliani: «Opportunità e visibilità, questo vogliamo»; Passi da gigante dagli anni ’80. Grazie a noi...; Laura Giuliani a INDIVISA: Il nostro è un calcio empatico, viviamo di sensazioni. Alle bambine dico.
MN - Femminile, Giuliani: "Il Milan non è solo un club: mi identifico nei colori e nei valori" - Media Day per il Milan Femminile oggi al Centro Sportivo Vismara: allenamento a porte aperte per le ragazze di Suzanne Bakker che il weekend del 4 ottobre inizieranno il campionato. Segnala milannews.it
Milan femminile, UFFICIALE: ecco Giuliani dalla Juventus! Presa la numero uno - Il Milan femminile ha un nuovo portiere: è ufficiale l'arrivo, dalla Juventus Women, di Laura Giuliani. Secondo calciomercato.com