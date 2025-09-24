Milan Femminile Arrigoni | Spero sia l’anno della mia consacrazione lavoriamo sodo
Giorgia Arrigoni, centrocampista del Milan Femminile, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai nostri microfoni. Eccole in questo video. Giorgia Arrigoni, centrocampista del Milan Femminile di Suzanne Bakker, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Stefano Bressi, nostro inviato al 'Vismara' per il Media Day della Prima Squadra Femminile del Milan. Eccole, dunque, in questo video. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it
UNDER 17 FEMMINILE | 1ª giornata Nuova Trezzano-Milan 0-8 20' Reccagni; 25' Bertoni; 31' Ferranti; 4'st, 28'st e 34'st Carco; 13'st Elshamy; 15'st Duina #MilanYouth - X Vai su X
- Laura Giuliani e le 100 presenze con il Milan: "Ringrazio club, staff e compagne." - L'articolo completo su www.calciofemminileitaliano.it #calciofemminileitaliano #calciofemminile - facebook.com Vai su Facebook
PLAYER PROFILE: GIORGIA ARRIGONI.
