Milan | colpo alla Nico Paz dal Real Madrid la formula
La possibilità per il Milan, a gennaio, arriva con un colpo “alla Nico Paz” dal Real Madrid, come hanno fatto sapere dalla Spagna. In un ruolo diverso si intende, ma con la formula che somiglierà proprio a quella legata al fuoriclasse argentino che al Como ha trovato la sua consacrazione, scegliendo il Real Madrid nel suo domani. Il fatto che Nico Paz abbia scelto di dire “no” a qualsiasi club che si è fatto avanti in estate, in attesa del diritto di recompra che sarà esercitato dal Real Madrid, non è per sfavorire il Como sulle cifre della cessione, ma per il sogno che ha nella sua carriera di approdare alle Merengues da calciatore maturo e pronto per la titolarità che lo attende a Madrid. 🔗 Leggi su Rompipallone.it
In questa notizia si parla di: milan - colpo
Milan, colpo in arrivo per Allegri: sta svolgendo le visite mediche
Modric al Milan: il colpo “anziano” che spazza via ogni dubbio
Braglia boccia Ricci al Milan: “Troppo acerbo e costoso, è un colpo di Cairo”
Il #Milan batte un colpo importante sul tavolo del campionato. Ordinato. Motivato e concentrato. In grande condizione fisica. Con tanti giocatori di classe. Facile pensare a #Modric, #Pulisic, #Rabiot, ma resta folle avere rinunciato per due anni a #Saelemaeker - X Vai su X
#Milan, portiere: #Maignan dice addio? Pronto il colpo in difesa. Il pallino di #Maldini #SempreMilan #calciomercato - facebook.com Vai su Facebook
Milan, offerta per Jashari. Nico Paz resta al Como; Inter, il giorno di Chivu: Marotta pensa a 4 colpi. Milan, idea Retegui; Mercato bollente: Harder, Paz, Mora e i colpi di oggi.
Nico Paz, cosa è successo davvero nei mesi scorsi per l’argentino. L’Inter, l’offerta del Tottenham ma non solo: tutti i dettagli in questa ricostruzione - L’Inter, l’offerta del Tottenham ma non solo: cosa è successo davvero per l’argentino Un sogno svanito, un’occasione persa. juventusnews24.com scrive
Colpo Nico Paz, si chiude a poco meno di 50 milioni - Incessanti le voci sull'immediato futuro del campioncino argentino: dopo il rifiuto dei giorni scorsi, arriva un'altra proposta importante Il progetto Como. Lo riporta diregiovani.it