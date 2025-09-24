Milan | colpo alla Nico Paz dal Real Madrid la formula

La possibilità per il Milan, a gennaio, arriva con un colpo “alla Nico Paz” dal Real Madrid, come hanno fatto sapere dalla Spagna. In un ruolo diverso si intende, ma con la formula che somiglierà proprio a quella legata al fuoriclasse argentino che al Como ha trovato la sua consacrazione, scegliendo il Real Madrid nel suo domani. Il fatto che Nico Paz abbia scelto di dire “no” a qualsiasi club che si è fatto avanti in estate, in attesa del diritto di recompra che sarà esercitato dal Real Madrid, non è per sfavorire il Como sulle cifre della cessione, ma per il sogno che ha nella sua carriera di approdare alle Merengues da calciatore maturo e pronto per la titolarità che lo attende a Madrid. 🔗 Leggi su Rompipallone.it

