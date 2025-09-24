Migranti Minniti gela la sinistra | In passato modelli fallimentari Non sottovalutiamo il mondo arabo si rischia un’Intifada globale

Violenza inaccettabili a Milano e allarme Intifada mondiale. Parola di Marco Minniti, ex ministro dell’Interno del Pd, una vita a sinistra, oggi presidente della Medor Italian Foundation ed esperto di Medioriente. Sulla guerriglia pro Gaza di lunedì non ha dubbi. “Manifestazioni con fortissima partecipazione popolare che vengono prese in mano da minoranze violente e facinorose”, dice intervistato dal Giornale. “Un mio amico di gioventù, un artista – racconta Minniti – ieri mi ha mandato una vignetta. C’era scritto: “L’odio è l’oppio dei popoli”. Parafrasando Marx”. Cauto sulla saldatura tra anarchici e giovani arabi di seconda generazione. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Migranti, Minniti gela la sinistra: “In passato modelli fallimentari. Non sottovalutiamo il mondo arabo, si rischia un’Intifada globale”

Migranti, Minniti gela la sinistra: In passato modelli fallimentari. Non sottovalutiamo il mondo arabo, si rischia un'Intifada globale.

