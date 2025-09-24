Migranti | dal Viminale maxi multa contro il Colibrì l’aereo che salva le persone in mare

Repubblica.it

Sanzione di 100mila euro alla ong Pilotes Volontaires, che gestisce uno dei velivoli che sorvolano il Mediterraneo alla ricerca di imbarcazioni in difficoltà. 🔗 Leggi su Repubblica.it

