Migranti Cardoletti Unhcr | Supporto a minori non accompagnati

Como, 24 set. (Adnkronos) - “Questo progetto mira a dare aiuto e supporto ai minori non accompagnati e senza referenze chiare che sono arrivati in Italia, in particolare nella provincia di Como. È importante che l'Italia, Paese che sta accogliendo moltissimi migranti e rifugiati, possa ricevere un supporto anche da un altro paese europeo come la Svizzera con l'obiettivo di creare un lavoro comune per gestire un fenomeno sempre più complesso e sempre più numeroso”. Queste le parole di Chiara Cardoletti, rappresentante Unhcr per l'Italia, ha presentato il progetto Rafforzare i Servizi di Accoglienza e Protezione per Minori Non Accompagnati in Italia (Enhancing Reception and Protection Services for Unaccompanied Children in Italy), promosso dal Ministero dell'Interno italiano, dalla Segreteria di Stato della migrazione della Svizzera (SEM) e l' UNHCR, l'Agenzia ONU per i Rifugiati. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Migranti, Cardoletti (Unhcr): "Supporto a minori non accompagnati"

In questa notizia si parla di: migranti - cardoletti

Migranti, Cardoletti (Unhcr): "Supporto a minori non accompagnati"

Migranti, ambasciatore svizzero Balzaretti: “Italia non va lasciata sola”; UNHCR e Roma Capitale firmano un Protocollo di intesa per promuovere l’integrazione dei rifugiati sul territorio; Il ruolo dell’Unhcr nei centri in Albania, tra le “lettere” con il governo e le vittime di tratta.

Migranti, Cardoletti (Unhcr): "Supporto a minori non accompagnati" - “Questo progetto mira a dare aiuto e supporto ai minori non accompagnati e senza referenze chiare che sono arrivati in ... Segnala iltempo.it

Migranti: Scuole Penny Wirton, nasce l’idea di un cammino della pace nel 2026 al confine tra Italia e Francia per offrire supporto a chi fugge da fame e guerre - Un cammino della pace tra fine maggio e inizio giugno 2026, in un’area transfrontaliera tra Italia e Francia dove c’è il maggior bisogno di supporto per i migranti in fuga da fame e guerre. agensir.it scrive