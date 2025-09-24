Migranti ambasciatore svizzero Balzaretti | Italia non va lasciata sola

Iltempo.it | 24 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Como, 24 set. (Adnkronos) - “La migrazione è un fenomeno globale che interessa tutti gli Stati europei. Pensiamo non sia né giusto né etico lasciare gli Stati alle frontiere esterne come l'Italia soli con questa sfida. Per questo abbiamo deciso, nell'ambito di un progetto di finanziamento di coesione economica e sociale che noi conduciamo con alcuni Stati membri dell'Unione Europea, di finanziare il centro di accoglienza di Como”. Lo ha detto Roberto Balzaretti, ambasciatore svizzero in Italia, che si è recato in visita presso il centro di accoglienza per minori di Como, accompagnato dalla Rappresentante Unhcr per l'Italia, la Santa Sede e San Marino, Chiara Cardoletti, e dal Viceprefetto Roberto Leone, Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione del Ministero dell'Interno. 🔗 Leggi su Iltempo.it

migranti ambasciatore svizzero balzaretti italia non va lasciata sola

© Iltempo.it - Migranti, ambasciatore svizzero Balzaretti: "Italia non va lasciata sola"

In questa notizia si parla di: migranti - ambasciatore

Migranti, Cardoletti (Unhcr): “Supporto a minori non accompagnati”; Migranti, ambasciatore svizzero Balzaretti: Italia non va lasciata sola.

migranti ambasciatore svizzero balzarettiMigranti, ambasciatore svizzero Balzaretti: "Italia non va lasciata sola" - “La migrazione è un fenomeno globale che interessa tutti gli Stati europei. Riporta iltempo.it

Cerca Video su questo argomento: Migranti Ambasciatore Svizzero Balzaretti