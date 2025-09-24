Il catalogo di Amazon Prime Video include una vasta selezione di film, con un’attenzione particolare ai capolavori del genere fantasy degli anni ’80. Nonostante le tecnologie degli effetti visivi siano oggi molto più avanzate, quegli anni rappresentarono un periodo fondamentale per il cinema fantastico, ricco di pellicole che sono diventate vere e proprie icone del settore. film fantasy cult degli anni ’80 disponibili in streaming. Il decennio ha visto l’uscita di numerosi titoli che ancora oggi vengono considerati pietre miliari o film di culto. Tra questi spiccano Conan il Barbaro, che ha rivoluzionato il sottogenere della sword and sorcery, Clash of the Titans, tra le migliori trasposizioni della mitologia greca in live action, e The Princess Bride, celebre per la sua storia d’amore epica e i personaggi indimenticabili. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it

© Jumptheshark.it - Migliori film fantasy degli anni ’80 su amazon prime video