Microsoft Flight Simulator 2024 segna una svolta storica: per la prima volta la celebre saga di Asobo Studio, da sempre simbolo dell’ecosistema Xbox e PC, approda su PlayStation 5. L’annuncio è arrivato a sorpresa durante lo State of Play, confermando settimane di indiscrezioni e accompagnato da un trailer spettacolare. L’uscita è prevista per l’ 8 dicembre 2025 e i giocatori possono già effettuare il preordine sullo store digitale di Sony. Un evento impensabile fino a pochi anni fa, che sottolinea la nuova apertura di Microsoft verso il pubblico PlayStation. Come anticipato dai rumor, il cuore del gioco resta una simulazione di volo tra le più avanzate mai realizzate, basata su un motore grafico evoluto e sull’integrazione di cloud computing e machine learning, per ricreare in tempo reale condizioni atmosferiche, scenari e dinamiche fisiche. 🔗 Leggi su Game-experience.it

© Game-experience.it - Microsoft Flight Simulator 2024 arriva su PS5: ecco il trailer e la data di uscita