Michelle Hunziker Susanna Ausoni | la stylist che la veste a Io Canto Family

Dilei.it | 24 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

C’è un ritorno televisivo che profuma di novità e di freschezza, e porta la firma di Michelle Hunziker. La conduttrice svizzera è tornata in prima serata su Canale 5 con una nuova edizione di Io Canto Family, il talent musicale che mette al centro i legami di sangue e la passione condivisa per la musica. Un format leggero, emozionante e a tratti commovente, che conferma ancora una volta la capacità di Michelle di farsi ponte tra le famiglie a casa e lo spettacolo sul palco. Ma dietro al suo sorriso contagioso e alla sua disinvoltura davanti alle telecamere, c’è anche un lavoro di immagine e di stile che non passa inosservato. 🔗 Leggi su Dilei.it

michelle hunziker susanna ausoni la stylist che la veste a io canto family

© Dilei.it - Michelle Hunziker, Susanna Ausoni: la stylist che la veste a Io Canto Family

In questa notizia si parla di: michelle - hunziker

Michelle Hunziker e Nino Tronchetti Provera: la verità sul loro appartamento di lusso

Il fascino di Michelle Hunziker e la sua dedica al nipotino

Michelle Hunziker e Nino Tronchetti Provera: l’amore dopo il divorzio

Armani, il ricordo della stylist Susanna Ausoni: L'ansia di controllare ogni cosa mostrava il suo amore per il lavoro; Michelle Hunziker e le novità di All together now 2021; Michelle Hunziker, relax dopo il lavoro. La cena con le amiche: «Le ragazze non vogliono solo divertirsi…».

michelle hunziker susanna ausoniMichelle Hunziker a Io canto family: niente abiti da sera, per il debutto sceglie il top a collo alto - up dai toni naturali e manicure bianco latte: per il ritorno in tv Michelle Hunziker ha puntato sulla sobrietà e sullo stile minimal e, a giudicare dal risultato super ... Segnala fanpage.it

Cerca Video su questo argomento: Michelle Hunziker Susanna Ausoni