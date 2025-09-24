Michelle Hunziker Susanna Ausoni | la stylist che la veste a Io Canto Family
C’è un ritorno televisivo che profuma di novità e di freschezza, e porta la firma di Michelle Hunziker. La conduttrice svizzera è tornata in prima serata su Canale 5 con una nuova edizione di Io Canto Family, il talent musicale che mette al centro i legami di sangue e la passione condivisa per la musica. Un format leggero, emozionante e a tratti commovente, che conferma ancora una volta la capacità di Michelle di farsi ponte tra le famiglie a casa e lo spettacolo sul palco. Ma dietro al suo sorriso contagioso e alla sua disinvoltura davanti alle telecamere, c’è anche un lavoro di immagine e di stile che non passa inosservato. 🔗 Leggi su Dilei.it
In questa notizia si parla di: michelle - hunziker
Michelle Hunziker e Nino Tronchetti Provera: la verità sul loro appartamento di lusso
Il fascino di Michelle Hunziker e la sua dedica al nipotino
Michelle Hunziker e Nino Tronchetti Provera: l’amore dopo il divorzio
Michelle Hunziker e Nino Tronchetti Provera: la showgirl svela perché mantiene il riserbo sulla relazione . . . . . . . Leggi qui : https://8386.fastnews24hrs.com/lananh8386/michelle-hunziker-e-nino-tronchetti-provera-la-showgirl-svela-perche-mantiene-il-riserbo- - facebook.com Vai su Facebook
Ci siamo… #IoCantoFamily sta per partire Michelle Hunziker è pronta a vivere tutte le emozioni di questa prima puntata insieme ai coach, alla giuria e alle famiglie protagoniste Vi aspettiamo STASERA su #Canale5 e su Mediaset Infinity! - X Vai su X
Armani, il ricordo della stylist Susanna Ausoni: L'ansia di controllare ogni cosa mostrava il suo amore per il lavoro; Michelle Hunziker e le novità di All together now 2021; Michelle Hunziker, relax dopo il lavoro. La cena con le amiche: «Le ragazze non vogliono solo divertirsi…».
Michelle Hunziker a Io canto family: niente abiti da sera, per il debutto sceglie il top a collo alto - up dai toni naturali e manicure bianco latte: per il ritorno in tv Michelle Hunziker ha puntato sulla sobrietà e sullo stile minimal e, a giudicare dal risultato super ... Segnala fanpage.it