Michele Bartoli | Quest’anno Tiberi non ha mai raggiunto davvero la condizione Pogacar-Evenepoel? Mondiale aperto

La stagione di Antonio Tiberi non è stata semplice. Dopo buone prove, come al Giro di Polonia, il giovane talento italiano in forza alla Bahrain-Victorious ha faticato a trovare continuità, anche a causa di problemi fisici che ne hanno condizionato il rendimento alla Vuelta. Abbiamo parlato con Michele Bartoli, ex professionista e suo preparatore, per analizzare cosa non ha funzionato in Spagna, capire le prospettive future di Tiberi e fare un bilancio in vista del Mondiale, con un occhio particolare agli uomini di punta come Pogacar ed Evenepoel e al ruolo dell’Italia. Cosa non ha funzionato per Antonio Tiberi alla Vuelta? “Ai grandi appuntamenti bisogna arrivare al 100% e purtroppo Antonio non ci è riuscito. 🔗 Leggi su Oasport.it
