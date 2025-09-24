Mia sorella non risponde aiutateci Anziana salvata dai carabinieri

Nella tarda notte dell’altro ieri, un uomo residente nel capoluogo lombardo si rivolge al 112 Nue della zona poiché preoccupato per la salute di propria sorella, 89enne residente a Tamara, la quale non risponde alle chiamate da circa 24 ore. Inoltre, rappresenta che in quella zona non ha conoscenze dirette per poter chiedere di recarsi a casa dell’anziana. Gli operatori del numero di emergenza lombardo, in piena notte, si mettono subito in contatto con i colleghi di Copparo, che intuendo la possibile gravità della situazione, inviano immediatamente due pattuglie a verificare. I Carabinieri della locale Stazione e del Nucleo Radiomobile, raggiunta l’abitazione hanno suonato e chiamato più volte senza ricevere alcuna risposta. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - "Mia sorella non risponde, aiutateci". Anziana salvata dai carabinieri

"Mia sorella non risponde al telefono". Donna anziana soccorsa dai carabinieri

