Mia figlia pensa che io il mio ex e i nostri partner siamo migliori amici | la lezione di co-genitorialità di Alex

Crescere un bambina dopo una separazione può essere una sfida, ma per una 25enne americana e il suo ex la collaborazione è stata la chiave per creare un ambiente adatto a tutelare la serenità della figlia, che oggi ha cinque anni. Dopo la rottura del loro rapporto, i due sono infatti riusciti a includere i nuovi partner in una routine condivisa, tanto che ora la piccola si è convinta che la madre, il padre e i rispettivi compagni siano migliori amici che si frequentano da sempre. 🔗 Leggi su Fanpage.it

