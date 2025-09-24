Mi sono procurata un danno per la vita il ginocchio non tornerà come prima Olimpiadi? Non ho una risposta | parla Federica Brignone

“Non camminavo bene, non salivo le scale, il ginocchio era gonfio. Mi sono detta: ancora così dopo quattro mesi? Lì ho avuto un momento di down”. Federica Brignone torna a parlare a distanza di più di sei mesi da quella terribile diagnosi dopo l’infortunio di aprile: frattura scomposta del piatto tibiale e del perone. “Mi sono procurata un danno per la vita, so che la piena flessione del ginocchio non la recupererò mai”, dice la sciatrice al Corriere della Sera, facendo il punto sulle possibilità di un suo recupero pe le Olimpiadi di Milano-Cortina 2026, che cominceranno il 6 febbraio. Tutti la vogliono presente, essendo la punta di diamante della nazionale italiana: “2026? Alt, immagino la domanda. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

