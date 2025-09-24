Mezzoldo ricerche per fungaiolo Ma era solo in ritardo

IL LIETO FINE. Ore di apprensione per un uomo disperso: elicottero, droni e unità cinofila. Il 70enne aveva semplicemente perso la cognizione del tempo. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it © Ecodibergamo.it - Mezzoldo, ricerche per fungaiolo. Ma era solo in ritardo

In questa notizia si parla di: mezzoldo - ricerche

Mezzoldo, ricerche per fungaiolo. Ma era solo in ritardo; Mezzoldo, tutti alla ricerca di un fungaiolo disperso. Ma era solo in ritardo; Va a funghi con il marito, cade e precipita in un burrone: morta donna di 71 anni.

Mezzoldo, ricerche per fungaiolo. Ma era solo in ritardo - Si sono concluse con un lieto fine, martedì 23 settembre intorno alle 16,30, le ricerche di un fungaiolo che era dato per disperso nella zona del rifugio Balicco di Mezzoldo, in alta Val Brembana. Si legge su ecodibergamo.it

Fungaiolo disperso ritrovato dopo una notte di ricerche - AREZZO: L'uomo, 66 anni, era uscito di casa ieri mattina ma non aveva fatto ritorno. Secondo toscanamedianews.it