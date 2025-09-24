Metropolitana lavoratori del cantiere senza stipendio e in stato di agitazione

La Manelli, ditta alla quale era stato affidato il cantiere della metropolitana, dall'agosto scorso non paga gli stipendi ai 20 edili impiegati nell'opera."Ancora una volta siamo costretti a denunciare una situazione vergognosa, che coinvolge 20 lavoratori edili ai quali, da agosto, non vengono.

Genova, operai della metro senza stipendio da agosto: Fillea Cgil proclama lo stato di agitazione - Pezzoli, segretario generale Fillea Cgil Genova: "Abbiamo chiesto alla ditta di saldare immediatamente tutte le spettanze, ma finora non si è mosso nulla"

Metropolitana di Genova, Tafaria (Filca Cisl): "Siano tutelati i lavoratori" - "Siamo preoccupati per il futuro dei lavoratori, si tratta di edili assunti specificatamente per quel cantiere.

