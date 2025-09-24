Metropolitana lavoratori del cantiere senza stipendio e in stato di agitazione
La Manelli, ditta alla quale era stato affidato il cantiere della metropolitana, dall'agosto scorso non paga gli stipendi ai 20 edili impiegati nell'opera."Ancora una volta siamo costretti a denunciare una situazione vergognosa, che coinvolge 20 lavoratori edili ai quali, da agosto, non vengono. 🔗 Leggi su Genovatoday.it
In questa notizia si parla di: metropolitana - lavoratori
Milano, mattinata di passione per pendolari e lavoratori: sospesa la linea M1 della metropolitana. Continua l’estate di disagi
Metropolitana, il Comune rescinde i contratti con la ditta appaltatrice. Filca Cisl: "I lavoratori siano tutelati"
Consiglio provinciale, Cisl "si superi l'impasse e si lavori per la sigla di un Patto per la rinascita metropolitana". Federica Badami Cisl Sicilia @fanpiùattivi CISL Confederazione Italiana Sindacati Lavoratori Antonio Dei Bardi Francesco Nuccio Dino Biondo - facebook.com Vai su Facebook
#MARGHERA • Al fianco dei 33 lavoratori della #Metro che rischiano il posto di lavoro! Chiediamo un incontro urgente con la proprietà che ha deciso di chiudere all'improvviso uno dei punti di riferimento del nostro territorio. Queste #famiglie meritano un futuro - X Vai su X
Metropolitana, lavoratori del cantiere senza stipendio e in stato di agitazione; Genova, operai della metro senza stipendio da agosto: Fillea Cgil proclama lo stato di agitazione; Controlli nel cantiere. Ditte nei guai.
Genova, operai della metro senza stipendio da agosto: Fillea Cgil proclama lo stato di agitazione - Pezzoli, segretario generale Fillea Cgil Genova: "Abbiamo chiesto alla ditta di saldare immediatamente tutte le spettanze, ma finora non si è mosso nulla" ... Secondo telenord.it
Metropolitana di Genova, Tafaria (Filca Cisl): “Siano tutelati i lavoratori” - “Siamo preoccupati per il futuro dei lavoratori, si tratta di edili assunti specificatamente per quel cantiere. Da ilsecoloxix.it