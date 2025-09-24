Metrò California Tra dialetto e lingua inglese
Cucchi Esco dal metrò alla fermata California e subito mi attrae l’ariosa vitalità quieta della zona. Un gran numero di alberi la rendono infatti molto verde e accogliente, tanto è vero che la percorro nei due sensi, coinvolto dalla sua atmosfera, che conoscevo poco non essendo affatto un abituale frequentatore di questo quartiere. Le strade sono ampie, le case decorosamente anonime e mi soffermo anche su alcune insegne, come "Il Vinaccio", la "Gelateria Rigoletto" o la bottega "Molla l’osso", che offre "pappe e sevizi per Cani e Gatti". Da una parte ecco via Bazzi, dall’altra via Bergognone, e il clima di fiato aperto continua a dominare, con mia soddisfazione. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
