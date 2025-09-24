Meteo Roma oggi | pioggia al mattino

La giornata di oggi, 24 settembre 2025, a Roma sarà caratterizzata da tempo variabile ma con prevalenza di piogge. Non mancheranno alcune schiarite, soprattutto nel pomeriggio e verso sera. Le temperature oscilleranno tra i 18°C e i 23°C. Le previsioni nel dettaglio. Secondo ilmeteo.it queste sono le previsioni per oggi Mattina: pioggia anche persistente, con venti moderati da Sud-Sud-Ovest tra 15 e 24 kmh. Pomeriggio: qualche nube sparsa e schiarite, temperature in risalita fino a 23°C (picco previsto alle ore 16). Venti deboli da Ovest-Sud-Ovest tra 10 e 18 kmh. Sera: condizioni di bel tempo, con valori che scenderanno fino a 18°C entro le ore 23. 🔗 Leggi su Funweek.it