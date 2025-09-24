Meteo Roma oggi | pioggia al mattino
La giornata di oggi, 24 settembre 2025, a Roma sarà caratterizzata da tempo variabile ma con prevalenza di piogge. Non mancheranno alcune schiarite, soprattutto nel pomeriggio e verso sera. Le temperature oscilleranno tra i 18°C e i 23°C. Le previsioni nel dettaglio. Secondo ilmeteo.it queste sono le previsioni per oggi Mattina: pioggia anche persistente, con venti moderati da Sud-Sud-Ovest tra 15 e 24 kmh. Pomeriggio: qualche nube sparsa e schiarite, temperature in risalita fino a 23°C (picco previsto alle ore 16). Venti deboli da Ovest-Sud-Ovest tra 10 e 18 kmh. Sera: condizioni di bel tempo, con valori che scenderanno fino a 18°C entro le ore 23. 🔗 Leggi su Funweek.it
In questa notizia si parla di: meteo - roma
Roma, svolta meteo: stop al caldo, temperature giù
Meteo Roma del 22-07-2025 ore 19:15
Meteo Roma del 23-07-2025 ore 19:15
Meteo a Roma: allerta codice giallo per le prossime 24 ore https://ift.tt/fA5wdBG - X Vai su X
Allerta meteo arancione nel Lazio https://www.comune.roma.it/web/it/notizia/allerta-meteo-arancione-nel-lazio.page - facebook.com Vai su Facebook
Meteo Roma: oggi pioggia e schiarite, Giovedì 25 sereno, Venerdì 26 nubi sparse; Meteo a Roma: allerta codice giallo per le prossime 24 ore; Allerta meteo su Roma e Lazio, il maltempo si aggrava su quasi tutto il territorio: attesi pioggia e rovesci.
Meteo Roma oggi: pioggia al mattino - La giornata di oggi, 24 settembre 2025, a Roma sarà caratterizzata da tempo variabile ma con prevalenza di piogge. Riporta funweek.it
Maltempo a Roma: torna la pioggia, scatta l’allerta meteo - La Protezione Civile ha diramato un’allerta meteo per le prossime ore. Secondo romadailynews.it