Meteo le previsioni in Campania per mercoledì 24 settembre 2025
Tempo di lettura: 2 minuti Ecco le previsioni meteo in Campania per oggi, mercoledì 24 settembre 2025. Avellino – Cieli molto nuvolosi o coperti con deboli piogge, in rapido assorbimento dal tardo pomeriggio, fino a cieli parzialmente nuvolosi in serata, sono previsti 14mm di pioggia. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 22°C, la minima di 17°C, lo zero termico si attesterà a 3424m. I venti saranno al mattino moderati e proverranno da Sud-Sudovest, al pomeriggio tesi e proverranno da Sud-Sudovest. Allerte meteo previste: vento. Benevento – Cieli molto nuvolosi o coperti con deboli piogge, in intensificazione dalla sera con rovesci anche a carattere temporalesco, sono previsti 10mm di pioggia. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
