Meteo ancora disagi da maltempo | Como flagellata dalle piogge

L’autunno ha voluto fare il suo debutto in società con un’entrata più che a effetto (negativo). Tra automobilisti in difficoltà, smottamenti, case allagate e piante pericolanti, il meteo non sta dando spiragli di miglioramenti. Senza farsi ingannare da quel cielo azzurro a macchia d’olio, infatti, occorre tenere presente quello che sarà il maltempo nei prossimi . 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Meteo, ancora disagi da maltempo: Como flagellata dalle piogge

In questa notizia si parla di: meteo - disagi

Allerta meteo, forte temporale su Napoli: strade allagate e disagi. Ecco le previsioni di oggi

Allerta meteo Italia, cambia tutto in poche ore: forti disagi, ecco dove

#FlashMeteo ore 9.00 Disagi a seguito delle forti #piogge stamattina anche nel sud Pontino: qui ci troviamo a #Formia. Video dal web - facebook.com Vai su Facebook

#Meteo: #Temporale a #Legnago (VR), disagi nella zona di #Cerea; il #Video - X Vai su X

Ondata di maltempo, turista ancora dispersa in Piemonte. Forte perturbazione sull'Italia - Temporali in Sicilia occidentale, traffico in tilt a Palermo; Meteo: Maltempo a Como, una frana travolge il comune di Blevio, travolta un'auto; il Video; Como e provincia sott’acqua, strade come fiumi e frane: “Limitate gli spostamenti”.

Maltempo a Como, nuova notte di disastri. Diretta su Etv per tutta la mattina - Nuova notte di temporali, grandine e fiumi di acqua nella provincia di Como, flagellata per la seconda notte in tre ... Da espansionetv.it

Maltempo in Lombardia: 650 gli interventi dei vigili del fuoco nelle province di Como, Monza, Varese e Milano - Una violenta ondata di maltempo ha colpito nelle ultime ore la Lombardia con danni e disagi da Milano alla provincia. Lo riporta meteo.it