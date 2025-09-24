Metamorphose | tutto in cambio? mostra personale di Monika Hartl
Dal 24 al 30 ottobre 2025 Roma ospita la mostra personale di Monika Hartl, “METAMORPHOSE – tutto in cambio?”. L’esposizione indaga il tema della metamorfosi come condizione costante dell’esistenza e del mondo, attraverso opere che uniscono pittura, stratificazioni materiche e fotografia. Hartl. 🔗 Leggi su Romatoday.it
