Messina corsaro ad Acireale vittoria firmata Tourè e Fravola

Seconda vittoria esterna consecutiva del Messina, che ha battuto l’Acireale per 2 a 1 nella 4^ giornata del campionato di serie D. I giallorossi sbloccano il punteggio al 13’, quando Tourè si smarca ed insacca il pallone alle spalle di Negri. Galvanizzati dal vantaggio, i peloritani pigiano il. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

Gela corsaro allo stadio "Franco Scoglio", il Messina non sfrutta l’uomo in più

