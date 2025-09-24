Messina corsaro ad Acireale vittoria firmata Tourè e Fravola

Messinatoday.it | 24 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Seconda vittoria esterna consecutiva del Messina, che ha battuto l’Acireale per 2 a 1 nella 4^ giornata del campionato di serie D. I giallorossi sbloccano il punteggio al 13’, quando Tourè si smarca ed insacca il pallone alle spalle di Negri. Galvanizzati dal vantaggio, i peloritani pigiano il. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: messina - corsaro

Gela corsaro allo stadio "Franco Scoglio", il Messina non sfrutta l’uomo in più

Messina corsaro ad Acireale, vittoria firmata Tourè e Fravola; Il Messina corsaro ad Acireale, Touré e Fravola decidono la quarta giornata; Messina, notte fonda: doppietta Sarao e Gela corsaro.

messina corsaro acireale vittoriaL’ACR Messina si rialza: vittoria ad Acireale in una situazione drammatica - In una situazione drammatica, con l’incertezza societaria e la procedura fallimentare in corso, l’ACR Messina tira fuori gli artigli e va a vincere ad Acir ... Segnala strettoweb.com

messina corsaro acireale vittoriaMessina, Romano: «Vittoria importante ad Acireale. Orgoglioso dei ragazzi» - Dopo qualche minuto di tensione seguito al triplice fischio, Pippo Romano si è presentato sereno e soddisfatto ai microfoni della sala stampa dello stadio “Aci e Galatea”. Si legge su goalsicilia.it

Cerca Video su questo argomento: Messina Corsaro Acireale Vittoria