Messaggi sospetti sul telefono del figlio | una mamma smaschera un presunto pedofilo
Preoccupata dal tono e dal contenuto di alcuni messaggi trovati sul cellulare del figlio minorenne, una mamma di Torino ha deciso di vederci chiaro, e ha iniziato a indagare. In questo modo è riuscita a portare a galla qualcosa di molto oscuro, sottraendo il ragazzo - un giovane di soli 16 anni - alle grinfie di qualcuno che intendeva fargli del male. Tutto è partito da alcuni messaggi che il figlio della signora aveva ricevuto in una chat di Telegram. Messaggi che hanno non poco insospettito la donna. Quest'ultima ha deciso di prendere la situazione in mano, cominciando a rispondere all'interlocutore al posto del figlio. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
Messaggi sospetti sul telefono del figlio: una mamma smaschera un presunto pedofilo - Insospettita da alcuni messaggi trovati sul cellulare del figlio, la donna ha deciso di indagare. Scrive ilgiornale.it
A Torino una mamma fa arrestare un presunto pedofilo di 35 anni: l'orrore nei messaggi indirizzati al figlio. «Regalava soldi, vestiti griffati e droga» - L'uomo è accusato di violenza sessuale aggravata continuata e tentata prostituzione minorile. Come scrive torino.corriere.it