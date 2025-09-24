Meret, portiere azzurro, ha rilasciato alcune dichiarazioni circa la vittoria sul Pisa e la gestione delle disattenzioni nel finale. Alex Meret, portiere del Napoli, ha parlato del momento della squadra capolista in Serie A e della vittoria per 3-2 contro il Pisa in un’intervista a Radio CRC. Il numero 1 azzurro ha sottolineato l’importanza della concentrazione e della gestione delle partite fino all’ultimo minuto. Riguardo alla posizione in vetta, Meret ha dichiarato: «Primi in classifica? Stiamo lavorando bene, seguendo quello che ci chiede il mister. Sappiamo cosa vuole e sappiamo che seguendolo possiamo raggiungere grandi risultati: siamo partiti al meglio e dobbiamo continuare così». 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Meret sul Napoli primo in classifica: «Stiamo lavorando bene, dobbiamo restare concentrati fino alla fine»