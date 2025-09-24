aggiornamenti sulla produzione di “Fourth Wing” per amazon prime video. Una recente evoluzione riguarda la serie televisiva “Fourth Wing”, prodotta da Amazon Prime Video, che ha attraversato alcune difficoltà prima di trovare una nuova guida creativa. La notizia più significativa riguarda l’ingresso di un nuovo showrunner, che potrebbe influenzare significativamente lo sviluppo della produzione. nomina del nuovo showrunner: chi è meredith averill. Secondo quanto riportato da fonti specializzate, meredith averill è stata scelta come nuova responsabile della serie. Averill ha un curriculum consolidato nel settore televisivo, avendo co-creato la popolare serie Netflix Locke & Key. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it

© Jumptheshark.it - Meredith averill è il showrunner della serie quarta wing di amazon