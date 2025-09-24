Mercato Juventus tutta la verità sul terzino accostato ai bianconeri in estate | la risposta di Comolli non si era fatta attendere Il retroscena

Mercato Juventus, tutta la verità sul terzino accostato ai bianconeri in estate: la rivelazione del giornalista. Il calciomercato Juve estivo si è chiuso senza l’arrivo di un nuovo terzino destro, ma non perché la dirigenza non ci abbia provato. L’esperto di mercato internazionale Fabrizio Romano ha svelato un’importante retroscena che chiarisce la strategia del Bayern Monaco e le idee chiare della Juventus. L’obiettivo principale era Josip Stanisic, ma il club tedesco ha tentato in ogni modo di dirottare l’interesse dei bianconeri su un altro profilo: Sacha Boey. Secondo la ricostruzione di Romano, la Juventus nelle ultime settimane di mercato, in particolare durante il mese di agosto, ha effettuato “più di una chiamata” per il difensore croato. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

