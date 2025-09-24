Mercato Juve: retroscena inaspettato su questo giocatore, che è stato accostato a lungo al club bianconero nei precedenti mesi. Un matrimonio che sembrava nel destino e che, invece, non si è mai concretizzato. Il nome di Domenico Berardi è stato per anni accostato al mercato Juve, in una delle telenovele di mercato più lunghe e controverse. A svelare un retroscena della trattativa è l’amministratore delegato del Sassuolo, Giovanni Carnevali. “Ci fu una trattativa con la Juve, ma preferì restare”. Ai microfoni di Radio 24, il dirigente neroverde ha confermato che il passaggio dell’attaccante alla Juventus è stato a un passo. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Mercato Juve: ha preferito rimanere nel suo club piuttosto che trasferirsi a Torino. Il retroscena che non ti aspetti sull’ex obiettivo bianconero