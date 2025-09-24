Mercato del lavoro ’impazzito’ Profili mancanti | siamo maglia nera | E i nostri laureati se ne vanno

Il mercato del lavoro umbro vive una contraddizione che rischia di frenare lo sviluppo economico della regione. Da un lato le imprese cercano disperatamente figure qualificate, dall’altro i giovani laureati umbri faticano a trovare un impiego adeguato e sono costretti a emigrare. I dati più recenti parlano chiaro: l’Umbria è la peggior regione d’Italia per difficoltà nel reperire figure professionali specializzate. Secondo le rilevazioni Unioncamere-Anpal, nel 2024 oltre la metà delle assunzioni programmate in Umbria (55%) è stata classificata come “difficile” da realizzare, con percentuali più alte di Toscana e Marche. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Mercato del lavoro ’impazzito’. Profili mancanti: siamo maglia nera: "E i nostri laureati se ne vanno..."

