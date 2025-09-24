Mercato del lavoro ’impazzito’ Profili mancanti | siamo maglia nera | E i nostri laureati se ne vanno

Lanazione.it | 24 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il mercato del lavoro umbro vive una contraddizione che rischia di frenare lo sviluppo economico della regione. Da un lato le imprese cercano disperatamente figure qualificate, dall’altro i giovani laureati umbri faticano a trovare un impiego adeguato e sono costretti a emigrare. I dati più recenti parlano chiaro: l’Umbria è la peggior regione d’Italia per difficoltà nel reperire figure professionali specializzate. Secondo le rilevazioni Unioncamere-Anpal, nel 2024 oltre la metà delle assunzioni programmate in Umbria (55%) è stata classificata come “difficile” da realizzare, con percentuali più alte di Toscana e Marche. 🔗 Leggi su Lanazione.it

mercato del lavoro 8217impazzito8217 profili mancanti siamo maglia nera e i nostri laureati se ne vanno

© Lanazione.it - Mercato del lavoro ’impazzito’. Profili mancanti: siamo maglia nera: "E i nostri laureati se ne vanno..."

In questa notizia si parla di: mercato - lavoro

Il Cesena al lavoro sul mercato . Ma il primo nodo sono le uscite

Dati Istat. Paolo Capone, Leader UGL: “Crescita occupati è segnale positivo per il mercato del lavoro”

Pubblici esercizi, stop ai contratti pirata che mirano a creare un mercato del lavoro “parallelo” e “sottopagato”

mercato lavoro 8217impazzito8217 profiliMercato del lavoro ’impazzito’. Profili mancanti: siamo maglia nera: "E i nostri laureati se ne vanno..." - Agenzia Umbria Regione: "Le percentuali di irreperibilità per mancanza di candidati e inadeguatezza sono molto alte in Umbria e raggiungono l’81,4% nel caso degli operai specializzati" . msn.com scrive

mercato lavoro 8217impazzito8217 profiliIl lavoro in Italia cresce grazie agli over 50, giovani in difficoltà - Nel secondo trimestre 2025, il mercato del lavoro italiano mostra numeri stabili: aumentano gli occupati ma solo tra gli over 50 ... Secondo quifinanza.it

Cerca Video su questo argomento: Mercato Lavoro 8217impazzito8217 Profili