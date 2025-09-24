Mercato al coperto di Ballarò due consiglieri di circoscrizione | Con la Giunta Lagalla stop al processo partecipativo

Palermotoday.it | 24 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il mercato al coperto di Ballarò è ancora al centro delle polemiche. Dopo la richiesta di un vertice arrivata ieri da parte della sesta commissione consiliare al presidente del consiglio comunale Giulio Tantillo, sulla vicenda intervengono due consiglieri della prima circoscrizione, Massimo. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: mercato - coperto

Spiagge libere, bagnini e mercato coperto. Ecco perché il resto dell’Italia dovrebbe copiare il modello Follonica

Tornano i concerti al tramonto in centro a Perugia: la grande musica classica alla Terrazza del Mercato Coperto

Ex mercato coperto di Alfonsine. Entro fine anno si riaprono le porte

mercato coperto ballar242 dueIl Mercato coperto festeggia 100 anni con un calendario di appuntamenti - "Il Mercato Coperto rischia di morire se non cambia, ma ha il potenziale per diventare uno dei centri focali della città". Da gazzettadasti.it

Il Mercato Coperto di Asti festeggia cent’anni, una settimana di eventi e una nuova visione per il futuro - Dal 30 settembre al 4 ottobre tanti appuntamenti artistici, musicali e gastronomici per celebrare l'importante traguardo ... lanuovaprovincia.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Mercato Coperto Ballar242 Due