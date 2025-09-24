Mercato al coperto di Ballarò due consiglieri di circoscrizione | Con la Giunta Lagalla stop al processo partecipativo
Il mercato al coperto di Ballarò è ancora al centro delle polemiche. Dopo la richiesta di un vertice arrivata ieri da parte della sesta commissione consiliare al presidente del consiglio comunale Giulio Tantillo, sulla vicenda intervengono due consiglieri della prima circoscrizione, Massimo. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
In questa notizia si parla di: mercato - coperto
Spiagge libere, bagnini e mercato coperto. Ecco perché il resto dell’Italia dovrebbe copiare il modello Follonica
Tornano i concerti al tramonto in centro a Perugia: la grande musica classica alla Terrazza del Mercato Coperto
Ex mercato coperto di Alfonsine. Entro fine anno si riaprono le porte
Sabato 4 ottobre al Mercato Coperto di Campagna Amica di Trento ci ritroviamo con un nuovo appuntamento per i più piccoli! Con Amy di Read&More with Amy - Independent Usborne Partner leggerete due bellissimi libri: One little raindrop e Rain rain go - facebook.com Vai su Facebook
Mercato coperto di Ballarò, la sesta commissione chiede la convocazione di un tavolo tecnico https://ift.tt/FivqTmp - X Vai su X
Il Mercato coperto festeggia 100 anni con un calendario di appuntamenti - "Il Mercato Coperto rischia di morire se non cambia, ma ha il potenziale per diventare uno dei centri focali della città". Da gazzettadasti.it
Il Mercato Coperto di Asti festeggia cent’anni, una settimana di eventi e una nuova visione per il futuro - Dal 30 settembre al 4 ottobre tanti appuntamenti artistici, musicali e gastronomici per celebrare l'importante traguardo ... lanuovaprovincia.it scrive