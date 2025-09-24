Mercatino di Natale con 25 casette | Niente cibi che fanno puzza il 60% dei prodotti sarà tipico

Il Natale 2025 avrà ancora il suo mercatino, unico e centrale, pronto ad animare la città dall'Immacolata fino all'Epifania. Palazzo dei Priori ha infatti approvato le linee guida che ne disciplinano organizzazione, espositori e calendario di eventi collaterali.La location non cambia: le casette. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it

In questa notizia si parla di: mercatino - natale

Tirolesi: il blocco della Befana. Stop al mercatino dopo Natale. La giunta decide, la Fiera esulta

` ! Il Magico Paese di Natale quest’anno porta con sé una grande sorpresa: il Mercatino torna anche a Govone, oltre che nella splendida cornice di Asti! Due location straordinarie, due atmosfere uniche, un solo grande cuore natalizio che batte - facebook.com Vai su Facebook

Mercatino di Natale con 25 casette: Niente cibi che fanno puzza, il 60% dei prodotti sarà tipico; Natale a Roma, cosa fare il 25 dicembre; In centro a Como arrivano le casette del mercatino di Natale: quando aprono.

Mercatini di Natale a Bolzano, la magia delle casette di legno: date ed eventi - Siamo nel cuore della città di Bolzano, nella parte più suggestiva, dove ogni anno si tiene il mercatino più grande d’Italia: piazza Walther. Da siviaggia.it

Come visitare i mercatini di Natale a Rovereto: date e info utili - Il mercatino di Natale di Rovereto si svolge nel cuore della città e più precisamente coinvolge via Roma e il cortile urbano. Lo riporta siviaggia.it