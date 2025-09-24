Mercati Emergenti al via stagione dei tagli | quali opportunità per gli investitori?

I tempi per un allentamento monetario nei Mercati Emergenti sono maturi: l’inflazione core sta rallentando, il mercato del lavoro si sta raffreddando e nel secondo semestre la crescita sta decelerando, senza tuttavia crollare. Lo sottolinea il team Global Fixed Income, Currency and Commodities Group d i J.P. Morgan Asset Management che nel Bond Bulletin di questa settimana esaminano la posizione delle Banche Centrali dei Mercati Emergenti in vista di un allentamento e le opportunità che si presentano per gli investitori. Mercati Emergenti, al via la stagione dei tagli. In un simile contesto, le Banche Centrali dei Mercati Emergenti hanno iniziato ad agire. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

