Mercati abusivi a Roma | venditore si oppone al sequestro della merce e ferisce un agente

Ha provato a riprendere la merce che gli stavano sequestrando e si è scagliato contro gli agenti, ferendone uno. Un venditore abusivo - un 43enne marocchino - poi arrestato dalla polizia locale di Roma Capitale. L'aggressione a Val Melaina, nel piazzale antistante il mercato coperto del III. 🔗 Leggi su Romatoday.it

