Mens Sana l’entusiasmo di Cerchiaro | Sono troppo contento di essere qui

Ultimo arrivato in ordine di tempo in casa Mens Sana, Simone Cerchiaro ha già esordito nel match di domenica contro l’Etrusca Basket San Miniato dimostrando subito le sue doti ed allungando le rotazioni in un momento in cui gli infortuni, seppur lievi, di Nepi, Moretti e Yarbanga avevano ridotto all’osso il roster di coach Vecchi. "Sono troppo contento di essere qui – ha detto l’ex Empoli – so bene che la Mens Sana è un posto speciale e non paragonabile agli altri. Un palazzetto così gremito per una amichevole è qualcosa di incredibile ed esordire in quella occasione è stato indubbiamente molto bello. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

