memorie di guerra sulla linea gotica

La Biblioteca Gambalunga, in collaborazione con l’ Associazione Vittime Civili di Guerra di Rimini, chiude le celebrazioni per l’anniversario della Liberazione con un appuntamento di grande spessore culturale e civile: la presentazione della monumentale ricerca che lo storico Massimo Turchi ha dedicato alla Linea Gotica. L’opera, edita da Diarkos tra il 2024 e il 2025, si articola in tre volumi – L’attacco. Agosto-ottobre 1944; Il lungo autunno. Ottobre 1944-marzo 1945; L’offensiva finale. Aprile 1945 – e rappresenta una ricostruzione rigorosa e appassionata dell’ultimo fronte di guerra in Italia. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
