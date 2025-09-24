Memorie di guerra sulla Linea Gotica

Ilrestodelcarlino.it | 24 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La Biblioteca Gambalunga, in collaborazione con l’ Associazione Vittime Civili di Guerra di Rimini, chiude le celebrazioni per l’anniversario della Liberazione con un appuntamento di grande spessore culturale e civile: la presentazione della monumentale ricerca che lo storico Massimo Turchi ha dedicato alla Linea Gotica. L’opera, edita da Diarkos tra il 2024 e il 2025, si articola in tre volumi – L’attacco. Agosto-ottobre 1944; Il lungo autunno. Ottobre 1944-marzo 1945; L’offensiva finale. Aprile 1945 – e rappresenta una ricostruzione rigorosa e appassionata dell’ultimo fronte di guerra in Italia. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

memorie di guerra sulla linea gotica

© Ilrestodelcarlino.it - Memorie di guerra sulla Linea Gotica

In questa notizia si parla di: memorie - guerra

Trump minaccia la Russia: “Due sottomarini nucleari posizionati”. Memorie della Guerra Fredda

Memorie di guerra sulla Linea Gotica; Barga sulla Linea Gotica: archivi fotografici e memoria in un dialogo alla Fondazione Ricci; Lucca-Trek - La linea gotica e la memoria di Brancoli.

memorie guerra linea goticaMemorie di guerra sulla Linea Gotica - La Biblioteca Gambalunga, in collaborazione con l’ Associazione Vittime Civili di Guerra di Rimini, chiude le celebrazioni per l’anniversario della Liberazione con un appuntamento di grande spessore c ... Lo riporta msn.com

memorie guerra linea goticaRimini, alla Biblioteca Gambalunga la presentazione di “Linea Gotica” di Massimo Turchi - A conclusione delle celebrazioni per la Liberazione di Rimini, la Biblioteca Gambalunga insieme con l’Associazione Vittime Civili di Guerra di Rimini promuove ... Riporta chiamamicitta.it

Cerca Video su questo argomento: Memorie Guerra Linea Gotica