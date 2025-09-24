La Biblioteca Gambalunga, in collaborazione con l’ Associazione Vittime Civili di Guerra di Rimini, chiude le celebrazioni per l’anniversario della Liberazione con un appuntamento di grande spessore culturale e civile: la presentazione della monumentale ricerca che lo storico Massimo Turchi ha dedicato alla Linea Gotica. L’opera, edita da Diarkos tra il 2024 e il 2025, si articola in tre volumi – L’attacco. Agosto-ottobre 1944; Il lungo autunno. Ottobre 1944-marzo 1945; L’offensiva finale. Aprile 1945 – e rappresenta una ricostruzione rigorosa e appassionata dell’ultimo fronte di guerra in Italia. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Memorie di guerra sulla Linea Gotica