Memoria In Movimento ODV sostiene la nascita della consulta comunale per l’immigrazione a Salerno
Un passo necessario per una Salerno più inclusiva e democratica: la memoria come strumento di partecipazione e coesione sociale. L’associazione Memoria In Movimento ODV annuncia la sua piena e convinta adesione all’iniziativa promossa da Hop Frog: libera associazione per la formale richiesta di istituzione della Consulta Comunale per l’Immigrazione presso il Comune e la Prefettura di Salerno. La proposta, avanzata oggi e fondata su solide basi giuridiche e sociali, tra cui l’art. 37 dello Statuto Comunale, rappresenta un’opportunità storica per la città di Salerno per tradurre in pratica i principi di partecipazione, inclusione e democrazia che sono alla base della nostra comunità. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it
In questa notizia si parla di: memoria - movimento
Memoria e valore, il "Movimento nuova Presenza Giorgio la Pira" omaggia il maresciallo dei carabinieri Bonanno
Nel varesotto un movimento di estrema destra annuncia la “pasta tricolore” per il 25 luglio in memoria del fascismo
Memoria in Movimento: ‘Atto di pirateria contro la nave Handala, Israele violenta il diritto internazionale’
A #FENIX, festa di Gioventù Nazionale, del movimento giovanile di Fratelli d'Italia nel dibattito "Patria 2.0: credere nella patria nel 2025. La Patria non è un concetto astratto: è confini, tradizioni, cultura e memoria di chi ha dato la vita per l’Italia. Una memori - X Vai su X
A #FENIX - festa di Gioventù Nazionale, il movimento giovanile di Fratelli d'Italia - nel dibattito "Patria 2.0: credere nella patria nel 2025” . La Patria non è un concetto astratto: è confini, tradizioni, cultura e memoria di chi ha dato la vita per l’Italia. Una memo - facebook.com Vai su Facebook
Cinema, musica e giovani talenti: domani si apre il Picentia Short Film Festival.