Memoria In Movimento ODV sostiene la nascita della consulta comunale per l’immigrazione a Salerno

Un passo necessario per una Salerno più inclusiva e democratica: la memoria come strumento di partecipazione e coesione sociale. L’associazione Memoria In Movimento ODV annuncia la sua piena e convinta adesione all’iniziativa promossa da Hop Frog: libera associazione per la formale richiesta di istituzione della Consulta Comunale per l’Immigrazione presso il Comune e la Prefettura di Salerno. La proposta, avanzata oggi e fondata su solide basi giuridiche e sociali, tra cui l’art. 37 dello Statuto Comunale, rappresenta un’opportunità storica per la città di Salerno per tradurre in pratica i principi di partecipazione, inclusione e democrazia che sono alla base della nostra comunità. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

