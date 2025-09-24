Meloni sulla Global Sumud Flotilla | Condanna totale ma serve responsabilità

«La mia condanna per quello che è accaduto stanotte è totale e ovviamente stiamo facendo le nostre indagini per avere certezze sulle responsabilità». Con queste parole la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha commentato gli attacchi notturni alla Global Sumud Flotilla, rispondendo ai giornalisti durante un punto stampa a margine della sua missione a New York.

